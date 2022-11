Donderdagfile verdwijnt niet vanzelf: 'Lok personeel op woensdag naar kantoor'

Steeds vaker zijn er op donderdagen zeer lange files. Nu we deels thuis en deels buitenshuis werken, gaan werkenden vooral op dinsdagen en donderdagen de weg op. En dat heeft lange files tot gevolg. Werkgevers moeten ingrijpen om een wekelijks verkeersinfarct te voorkomen, vindt hoogleraar mobiliteit Henk Meurs. "Verleid mensen om juist op woensdag naar kantoor te gaan."

Donderdagochtend was de drukste ochtendspits van het jaar met op het hoogtepunt 940 kilometer file. Daardoor waren duizenden mensen langer onderweg dan anders. In de afgelopen weken waren automobilisten vaker op dinsdag of donderdag de klos. "Als we niets doen, gaan we elke week grote spitsen zien op dinsdagen en donderdagen", verwacht Meurs.

Ook de ANWB herkent deze dinsdag- en donderdagfiles. "Op die dagen zijn we weer terug op het niveau van voor corona. Op andere dagen zien we juist veel minder files", zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie. De ANWB waarschuwde woensdagavond nog voor de ochtendspits en opperde om thuis te werken, maar toch sloten duizenden automobilisten in de file aan.

Volgens Meurs, die eerder onderzoek deed naar de blijvende effecten van thuiswerken in de coronacrisis, moet er wat gebeuren om wekelijkse megafiles te voorkomen. Hij kijkt voor de korte termijn vooral naar werkgevers, want overheidsmaatregelen zullen niet binnen een jaar effect hebben.

'We zitten toch niet meer allemaal om half zes aan de piepers'

Meurs: "Probeer nou de werkdagen op kantoor meer te spreiden over de rest van de week. Maak aanwezig zijn op woensdag bijvoorbeeld aantrekkelijker. En ook de maandag is als standaard kantoordag verdwenen, dan kun je daar ook wat aan doen." Verder ziet hij kansen in werktijden spreiden. "Als een deel van het personeel iets eerder begint en een deel iets later, dan scheelt dat al veel. We zitten toch niet meer allemaal om half zes aan de piepers."

Patronen laten zich niet altijd makkelijk doorbreken. Zelfs bij de ANWB werken mensen vooral op dinsdag en donderdag op kantoor, omdat er dan samenkomsten worden gepland, vertelt Broekhuis.

Mensen gaan niet vanzelf op een andere dag werken, erkent Meurs. Hij ziet graag dat overheden werkgevers en werknemers stimuleren om daar afspraken over te maken. Andere maatregelen, zoals spitsheffingen om de drukke tijden onaantrekkelijk te maken, nemen te veel tijd in beslag.

'We vinden het filerijden niet beroerd genoeg om eerder te beginnen'

Werkgeversvereniging AWVN ziet ook dat werkgevers een rol kunnen spelen in het verkleinen van dit fileprobleem op dinsdagen en donderdagen. "Werkgevers kunnen niet zomaar dicteren dat iemand op vrijdag op kantoor komt in plaats van op donderdag. Dat moet in overleg gaan", zegt woordvoerder Jannes van der Velde.

"We moeten creatief zijn om tot een oplossing te komen. En dat kan alleen op het niveau van teams en afdelingen, waarbij de werkgever en het personeel samen afspreken om bijvoorbeeld op woensdag naar kantoor te gaan", vindt Van der Velde.

Broekhuis van de ANWB vraagt zich af of we wel graag genoeg van de files af willen komen. "Al 35 jaar hebben we met spitsen te maken. Maar één keer hebben we een oplossing gevonden: het paardenmiddel van het thuiswerkadvies. Maar dat werkt nu natuurlijk niet. Blijkbaar vinden we het filerijden allemaal niet zo beroerd dat we een uur eerder beginnen om de file te mijden."

