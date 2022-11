We kopen minder, maar winkels profiteren toch door hogere prijzen

Delen via E-mail

Nederlanders kochten de afgelopen maanden minder in bijvoorbeeld de supermarkt, meubelwinkels, elektronicazaken en slagers. Toch hadden de winkeliers meer inkomsten, doordat ze de prijzen verhoogden. Dat meldt statistiekbureau CBS.

De hele detailhandel had tussen begin juli en eind september ruim 4 procent meer omzet. Tegelijkertijd daalde het aantal verkochte producten ook met 4 procent. De hogere prijzen hielden de opbrengsten voor de winkeliers dus op peil.

Dat de ondernemers meer opbrengsten hadden, betekent overigens niet dat de ze ook meer winst maakten. Veel winkeliers hebben te maken met hogere uitgaven voor bijvoorbeeld lonen en energie. Die extra kosten berekenen ze door in de prijzen van hun producten, waardoor die duurder worden maar de winsten niet altijd meestijgen.

De grootste omzetgroei was er bij drogisterijen. Daar stegen de opbrengsten met bijna 10 procent ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. Ook bij supermarkten en kledingverkopers waren er stevige plussen, van respectievelijk 8 en bijna 6 procent.

Daar stond tegenover dat onder andere elektronicaverkopers, doe-het-zelfwinkels en meubelzaken hun inkomsten vorig kwartaal zagen dalen. In de meubelsector was de afname met zo'n 5 procent het grootst. De daling van het aantal verkochte producten was nog een stuk groter (17 procent).