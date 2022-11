Personeelstekort of niet, overwerk is niet altijd af te dwingen

De werkdruk in verschillende sectoren zoals de zorg en het onderwijs neemt steeds verder toe vanwege een flink personeelstekort. Dat leidt tot stress, burn-outs en uitval. Maar in hoeverre kunnen werknemers verplicht worden om extra taken uit te voeren, waardoor ze bijvoorbeeld meer uren moeten werken?

Volgens arbeidsrechtdeskundigen heeft dat vooral te maken met de inhoud en omvang van het arbeidscontract. "Als daarin is opgenomen dat het mogelijk is dat een werknemer tijdelijk ook andere taken moet uitvoeren, kan je dat niet weigeren. Zeker niet als het om werkzaamheden gaat die in het verlengde van de functie liggen", zegt arbeidsrechtadvocaat Pascal Besselink van juridisch dienstverlener DAS. "Het is wel zo dat een werknemer het bijbehorende loon kan opeisen als het gaat om werk dat hoger is gewaardeerd."

Bovendien moet een werkgever rekening houden met de hoeveelheid uren die de werknemer per week draait. "Een werkgever kan dan sowieso niet eisen dat een werknemer meer gaat werken. Bij een contract van dertig of veertig uur per week kun je niet afdwingen dat iemand meer taken gaat uitvoeren en daardoor extra uren moet werken", aldus Besselink.

Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen sluit zich daarbij aan. "Extra werkzaamheden moeten wel passen in het vastgelegde aantal uren dat iemand wekelijks werkt. Als dat tot overwerk leidt, hoeft een werknemer dat niet te accepteren."

Werkgevers zijn nog steeds niet in staat om de hoge werkdruk aan te pakken. Dat blijkt uit de factsheet Werkstress, gebaseerd op de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van onderzoeksbureau TNO en statistiekbureau CBS. Bijna 1,3 miljoen mensen in ons land hadden vorig jaar last van burn-outklachten en dat is net zoveel als in de periode voor corona.

Toegenomen werkdruk zorgt voor hoog ziekteverzuim

De toegenomen werkdruk zorgt ervoor dat het ziekteverzuim op een hoog niveau blijft. Ruim vier op de tien werknemers geeft aan dat het nodig is om maatregelen tegen werkstress te treffen. 37 procent van de werknemers geeft aan dat werkdruk of werkstress de reden is dat ze ziek thuiszitten.

Volgens Besselink moeten bedrijven naar de lange termijn kijken en beseffen dat ze ook een zorgplicht hebben voor hun personeel. "Maar de praktijk is grilliger. Zo kan het voorkomen dat van werknemers wordt geëist dat ze bijvoorbeeld altijd hun e-mail controleren, ook in het weekend, omdat het een deel van de bedrijfscultuur is. Maar over een langere periode kan dit leiden tot stress, burn-outs, uitval of andere klachten."

