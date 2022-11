Beroemdheden gedaagd om aanprijzen FTX met slogan 'don't miss out on crypto'

Onder anderen toptennisster Naomi Osaka, Americanfootballlegende Tom Brady, zijn ex-partner en model Gisele Bündchen en ex-basketballer Shaquille O'Neal zijn in de VS aangeklaagd voor het aanprijzen van het omgevallen cryptoplatform FTX. Ook Sam Bankman-Fried, de oprichter van het platform, is aangeklaagd.

Een gedupeerde belegger is bij de rechtbank in de Amerikaanse staat Florida een rechtszaak gestart. Hij eist een schadevergoeding en wil dit namens zoveel mogelijk andere Amerikaanse beleggers doen.

FTX was tot voor kort een van de grootste handelsplatforms voor digitale munten, maar het stortte de afgelopen dagen ineen. Veel beleggers kunnen daardoor niet meer bij hun geld. Ook daalden daardoor veel cryptomunten in waarde. Onder meer de koers van de bitcoin kelderde in een paar dagen met zo'n 20 procent.

Deze gedupeerde belegger, Edwin Garrison, gaat een schadevergoeding eisen. De hoogte daarvan is nog onbekend. Hij richt zijn pijlen dus niet alleen op de FTX-oprichter, maar ook op beroemdheden die het platform hebben aangeprezen. Naast de eerdergenoemde personen gaat het om onder anderen komiek Larry David en basketballer Stephen Curry.

De aanklager verwijt de beroemdheden dat ze niet-geregistreerde cryptobeleggingen hebben aangeprezen en beleggers hebben verleid om te investeren in een piramidespel. Autoriteiten in de VS onderzoeken inmiddels het omvallen van FTX en in hoeverre Bankman-Fried de regels heeft overtreden.

Aanbevolen artikelen