Statiegeldflesjes en -blikjes straks in te leveren op vijftig treinstations

Voor het einde van dit jaar kun je op de vijf grootste NS-stations je statiegeldflesjes inleveren en via een Tikkie het geld terugkrijgen. Het gaat om de hoofdstations van Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Eindhoven. Utrecht Centraal heeft de primeur. Daar zijn in een week tijd in de vier automaten zo'n vijftienhonderd flesjes ingeleverd.

Het is de bedoeling dat uiteindelijk op vijftig treinstations inzamelpunten voor flesjes en later ook blikjes komen. Op stations worden die veel verkocht en ze belanden nu nog vaak in de prullenbak.

"Op ieder klein flesje zit 0,15 euro statiegeld", zegt een woordvoerder van NS. Toch gooien mensen ze nog makkelijk weg. Het is een gedoe om die op reis weer mee te nemen en uiteindelijk bij de supermarkt of een ander verkooppunt in te leveren.

Voor de invoering van het statiegeld op de flesjes belandden jaarlijks tientallen miljoenen stuks in de prullenbakken op de treinstations. Over blikjes zijn geen aantallen bekend. "Zowel flesjes als blikjes worden heel veel verkocht op de stations", vertelt de woordvoerder.

Je kunt het bedrag via een Tikkie op je eigen rekening krijgen of doneren aan het goede doel: de Plastic Soup Foundation.

