Inflatie in eurolanden stijgt naar nieuwe recordhoogte

De inflatie in de eurozone heeft een nieuw record bereikt. Volgens een nieuw cijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat klom de inflatie vorige maand naar 10,6 procent op jaarbasis. In september was de inflatie nog 9,9 procent.

De inflatie in de eurozone steeg wel iets minder sterk gedacht. Bij een eerdere berekening werd nog uitgegaan van een inflatie van 10,7 procent.

2:30 Afspelen knop Ons leven wordt steeds duurder: hoe erg is de hoge inflatie?

De hoge inflatie komt vooral door de hogere prijzen voor energie. Maar ook de prijzen van voedsel, drank en tabak stegen harder dan in voorgaande maanden. In de hele Europese Unie gingen de prijzen met 11,5 procent omhoog. In september stegen ze met nog geen 11 procent.

De hoogste inflatie binnen de eurolanden werd gemeten in Estland. Daar was de inflatie 22,5 procent. In Frankrijk was deze het laagst met 7,1 procent. In Nederland was de inflatie 16,8 procent, en dat was iets lager dan in september.

Inflatie in eurozone

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen