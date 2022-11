Minder mensen thuis met griep of corona, psychisch verzuim blijft toenemen

Delen via E-mail

Na de piek van begin oktober wordt het ziekteverzuim door griep en corona weer minder, blijkt uit cijfers van arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare. Toch steeg het aantal ziekmeldingen in de afgelopen maand naar 4,8 procent. Ook het aandeel van het zogenoemde psychisch verzuim blijft stijgen.

Vier op de tien verzuimmeldingen in de afgelopen maand waren het gevolg van griepklachten of corona.

"In deze periode van het jaar is het normaal dat griepklachten voor meer verzuim zorgen", zegt Jurriaan Penders, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij HumanCapitalCare. "De relatief grote stijging begin oktober komt door een kleine piek in het aantal coronagevallen. Sinds eind oktober neemt deze stijging gelukkig ook weer af."