Werkloosheid daalde licht in oktober

De werkloosheid is in oktober weer licht gedaald, blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Afgelopen maand stond 3,7 procent van de beroepsbevolking aan de kant. In september was dat nog 3,8 procent. Het aantal WW-uitkeringen nam ook af.

In oktober waren 365.000 mensen werkloos. Hoewel het aantal werklozen in oktober daalde ten opzichte van september, was het aantal wel groter dan eerder dit jaar. In april was met 3,2 procent nog sprake van het laagste werkloosheidspercentage sinds het begin van de maandelijkse metingen in 2003.

Dat het aantal werklozen stijgt, komt onder meer doordat meer mensen op zoek zijn gegaan naar een baan. Wie niet recent naar werk heeft gezocht, wordt niet gezien als werkloos.

Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen met bijna 25 procent af. Ten opzichte van september daalde het aantal uitkeringen vooral in het onderwijs, de bouw en de overheid. In de sector landbouw, groenvoorziening en visserij steeg het aantal uitkeringen met 11,5 procent vanwege het einde van het oogstseizoen.

De groep die niet werkt en niet op zoek is naar een baan bestaat uit 3,3 miljoen mensen. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. In de laatste drie maanden is deze niet-beroepsbevolking met gemiddeld achtduizend per maand afgenomen.

