Aantal WW-uitkeringen was nooit eerder zo klein

Het aantal WW-uitkeringen heeft in oktober het laagste niveau ooit bereikt. Niet eerder turfde het CBS slechts 150.000 lopende werkloosheidsuitkeringen in een maand. Dat bevestigt het statistiekbureau desgevraagd aan NU.nl.

"Sinds we dit bijhouden, was het aantal niet zo klein, terwijl er nu veel meer mensen zijn", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS, dat het aantal WW-uitkeringen sinds 1998 registreert.

In de jaren zeventig en tachtig was er sprake van hoge werkloosheid en konden mensen ook makkelijker een uitkering krijgen. In de loop van de jaren negentig werden de regels daarvoor behoorlijk aangescherpt.

"In 2008 kwamen we in de buurt van de getallen van nu, toen er sprake was van een heel goed draaiende economie", aldus Van Mulligen. Vergeleken met een jaar geleden verstrekte het UWV afgelopen maand zo'n 50.000 WW-uitkeringen minder.