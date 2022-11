Russische economie krimpt met 4 procent, net als vorig kwartaal

De Russische economie is in het derde kwartaal met 4 procent gekrompen, meldt het Russische statistiekbureau Rosstat woensdag. Het is het tweede kwartaal op rij dat de economie van het land krimpt.

In het tweede kwartaal van dit jaar kromp de economie van Rusland ook met 4 procent. In de praktijk wordt meestal van een recessie gesproken als een economie minstens twee opeenvolgende kwartalen krimpt.

De Russische economie gaat gebukt onder de internationale sancties tegen het land die volgden op de Russische inval in Oekraïne. Ook de massale boycot van het land door westerse bedrijven laat sporen achter.

In de eerste weken na de inval verdoezelden massale paniekaankopen door Russen de economische klap van de sancties. Daarna liep de inflatie hard op. Het leven in Rusland werd daardoor ineens stukken duurder.

In de daaropvolgende maanden kochten Russische huishoudens minder. Uit eerdere cijfers van Rosstat bleek dat de winkelverkopen in april bijna 10 procent lager waren dan een jaar eerder.

Ook in fabrieken is te merken dat het land het moeilijk heeft. In april lag de productie bijvoorbeeld bijna 2 procent lager dan in dezelfde maand vorig jaar.

