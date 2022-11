Aantal bouwvergunningen daalt voor derde kwartaal op rij

Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwhuizen is in het derde kwartaal gedaald ten opzichte van zowel een jaar eerder als een kwartaal eerder. Ook in het eerste en tweede kwartaal was dat al zo. Dat blijkt donderdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

In het derde kwartaal werden 14.600 nieuwbouwvergunningen afgegeven. Dat is 3 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In heel 2022 zijn tot dusver 48.100 vergunningen verleend. Dat is zelfs 12 procent minder dan een jaar eerder. Een oorzaak voor de daling geeft het CBS niet.

In Nederland is een groot tekort aan woningen. Het kabinet heeft het doel om tot 2030 maar liefst 900.000 huizen te bouwen. Dat betekent zo'n 100.000 huizen per jaar.

Het wordt lastig om dat aantal de komende jaren te halen, gezien het kleine aantal vergunningen dat dit jaar is afgegeven. Als een vergunning is verleend, duurt het gemiddeld ongeveer twee jaar voordat de bouw van het huis klaar is.

Het CBS heeft nieuwe woningen die ontstaan door bijvoorbeeld kantoorpanden om te bouwen niet meegenomen in de cijfers.

