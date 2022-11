Helft zorgpersoneel vindt werkdruk te hoog

De helft van alle werknemers in de zorg vindt de werkdruk te hoog, blijkt donderdag uit nieuwe cijfers van statistiekbureau CBS. Een jaar eerder was dat nog 42 procent.

De cijfers van het CBS gaan over het tweede kwartaal van dit jaar. Mensen die in de kinderopvang werken, ervaren de meeste werkdruk. Maar ook in de jeugdzorg en bij huisartsenpraktijken vinden werknemers de werkdruk bovengemiddeld hoog.

Naast de hoge werkdruk vinden werknemers in de zorg het werk ook stressvol. Het gaat dan om het werktempo, de hoeveelheid werk en de mogelijkheid om zelf mee te beslissen over de uitvoering van het werk.

Volgens het CBS had 26 procent van de zorgwerknemers in heel 2021 te maken met stressvol werk. Dat is ruim boven het gemiddelde van alle Nederlandse werknemers, dat op 18 procent uitkomt. Alleen in de horeca ervoeren werknemers meer stress.

Het aantal vacatures in de zorg neemt nog steeds toe. In het tweede kwartaal van dit jaar stonden 65.000 vacatures open in de zorg. In het derde kwartaal waren dat er al 68.000. Volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zal het aantal vacatures in 2031 bijna verdubbeld zijn.

Of de hoge werkdruk te maken heeft met het personeelstekort in de branche, durft het CBS niet te zeggen. "Daar hebben wij geen cijfers van", zegt een woordvoerder van het statistiekbureau. "Maar we kunnen het ons wel voorstellen."

