Elon Musk getuigt woensdag in rechtszaak over bonus van ruim 50 miljard euro

Tesla-topman Elon Musk getuigt woensdag in een zaak over een bonus van maar liefst 56 miljard dollar (54 miljard euro) die hij vier jaar geleden kreeg. De zaak is aangespannen door een Tesla-aandeelhouder, die vindt dat de bonus wel erg gemakkelijk is uitgedeeld.

In 2018 kreeg Musk, de rijkste persoon op aarde, de vergoeding toegewezen. Hij kreeg de bonus, omdat hij bepaalde doelen zou hebben gehaald. Maar volgens aandeelhouder Richard Tornetta was het helemaal niet zo moeilijk om de doelen te halen. Een bonus van tientallen miljarden was volgens hem dan ook niet op zijn plaats.

Hij vermoedt dat Musk de overige bestuursleden van Tesla onder druk heeft gezet om akkoord te gaan met de bonus. De topman is niet alleen de hoogste bestuurder van het autobedrijf, maar heeft ook een aanzienlijk deel van de aandelen in handen.

De advocaten van de topman wijzen erop dat de beurswaarde van het bedrijf door het beleid van Musk zeer hard is gestegen: van 50 naar ruim 600 miljard dollar. Volgens hen is dat een buitengewone prestatie en was de vergoeding dus gepast.

De zaak is maandag begonnen en woensdag is de eerste dag waarop Musk in de rechtszaal verschijnt. De afgelopen dagen waren al video's van de topman te zien, die momenteel extra in de belangstelling staat vanwege zijn chaotische overname van Twitter.

De miljardair staat erom bekend zeer kritisch te zijn op advocaten die lastige vragen stellen. Zo beschuldigde hij in eerdere rechtszaken een advocaat van afpersing en noemde hij een andere advocaat een slecht mens.

