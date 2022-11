Horeca worstelt met hogere energiekosten, tijdelijke toeslag biedt soms uitweg

Een tijdelijke energietoeslag in rekening brengen of het inkorten van de openingstijden: ook horecaondernemers worstelen met de hoge energierekening. Volgens Koninklijke Horeca Nederland (KHN) lukt het maar een deel van de cafés en restaurants om de gestegen kosten door te berekenen. Een tijdelijke toeslag kan soelaas bieden.

"Wij kiezen voor een tijdelijke toeslag, want die kunnen we makkelijk terugdraaien als het niet meer nodig is", zegt eigenaar Filippos Tsatsos van The Real Greek in Delft. Zijn energierekening ging in oktober van 2.200 euro in de maand naar 7.500 euro.