Nog steeds veel schadelijke stoffen in omgeving van Tata Steel

De Tata Steel-fabrieken in IJmuiden lijken nog steeds te veel zware metalen en hoge concentraties lood uit te stoten.Er blijft sterk verontreinigd stof neerdalen in nabijgelegen dorpen. Het RIVM ziet in metingen geen duidelijke vooruitgang ten opzichte van 2020.

Bij die vorige metingen waarschuwde het RIVM dat de schadelijke stoffen die in de omgeving van Tata Steel neerdalen vooral zeer schadelijk zijn voor jonge kinderen.

Bij het nu opnieuw uitgevoerde onderzoek is de uitkomst wel iets beter. Zo werden iets minder ijzerdeeltjes aangetroffen en waren gemeten concentraties van schadelijke stoffen in Wijk aan Zee wat lager dan twee jaar geleden. Maar in Beverwijk werden juist meer schadelijke stoffen gevonden. In Velsen en IJmuiden werd relatief veel lood aangetroffen.

Volgens het RIVM kan dat te maken hebben met verschillen in weersomstandigheden tijdens de metingen. Ook in andere dorpen in de omgeving is de ene keer een stijging en de andere keer juist een daling van schadelijke stoffen vastgesteld. Daarom laat het RIVM zich niet stevig uit over de vraag of de uitstoot is toe- of afgenomen.

Tata Steel beweerde onlangs dat het bedrijf de uitstoot van zeer schadelijke stoffen (PAK's) heeft weten te halveren sinds 2019. Dat lijkt niet direct te zien in de door het RIVM aangetroffen stofdeeltjes in de wijde omgeving.

'Leefomgeving moet echt schoner, veiliger en gezonder'

Noord-Holland wil meer verbeteringen zien. Wel heeft de provincie de hoop dat nieuw besproken maatregelen op de lange termijn effect zullen hebben. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) pleit ook voor herhaalonderzoek, schrijft ze in een Kamerbrief. "We houden nauwlettend de resultaten van de verbetermaatregelen in de gaten. Want de leefomgeving rondom Tata Steel moet echt schoner, veiliger en gezonder."

Tata Steel zelf benadrukt dat het hard werkt aan verbetering. "Wij doen elke dag ons best de impact van onze fabrieken op de leefomgeving verder te verminderen."

In een reactie noemt KWF Kankerbestrijding het zorgelijk dat nog steeds veel stof met kankerverwekkende stoffen neerdaalt in de omgeving van Tata Steel.

"Omwonenden van Tata hebben recht op een gezonde leefomgeving", reageert een woordvoerder. Als uit de volgende onderzoeksronde blijkt dat er nog steeds geen sprake van een vermindering is, dan rekent de organisatie erop "dat versneld maatregelen worden uitgevoerd om de uitstoot van die stoffen te reduceren".

Aanbevolen artikelen