Omgevallen cryptoplatform FTX was illegaal in Nederland actief

Het gecrashte cryptobedrijf FTX had geen toestemming om op de Nederlandse markt actief te zijn. Dat meldt De Nederlandsche Bank (DNB) op vragen van NU.nl.

FTX was tot voor kort een van de grootste handelsplatformen voor wie wilde beleggen in digitale valuta. De afgelopen dagen stortte het miljardenbedrijf ineen. Veel beleggers die handelden via FTX, onder wie ook Nederlanders, kunnen daardoor niet meer bij hun geld.

Het instorten van het platform zorgde voor een forse daling van de cryptokoersen. Zo verloor onder meer de bitcoin zo'n 20 procent van zijn waarde in een paar dagen. Ook veel andere munten kelderden.

Veel van de ongeveer twee miljoen Nederlandse huishoudens die beleggen in digitale munten, hebben waarschijnlijk geld verloren. Vaak gaat het om kleine bedragen. "Maar we weten dat sommigen ook grotere bedragen inleggen", aldus DNB. Hoeveel Nederlanders bij FTX belegden, weet de toezichthouder niet.

Opvallend is dat het platform geen toestemming had om in Nederland actief te zijn. Cryptobedrijven moeten goedkeuring vragen bij DNB voordat ze Nederlandse beleggers mogen benaderen met bijvoorbeeld advertenties op internet.

Vorig jaar heeft het grootste platform ter wereld, Binance, een boete van ruim 3 miljoen euro gekregen omdat het illegaal in Nederland opereerde. Of er ook is opgetreden tegen FTX deelt DNB niet mee, omdat het in principe niets zegt over individuele gevallen.

Wel meldt de toezichthouder dat het de laatste tijd 23 onderzoeken is gestart naar illegale activiteiten van cryptobedrijven. In zes gevallen hebben de bedrijven hun activiteiten aangepast, vijf andere onderzoeken lopen nog. "Maar sommige bedrijven geven niet thuis", zegt Steven Maijoor, die zich bij DNB bezighoudt met toezicht. Ook speelt volgens hem mee dat het online lastig is om bedrijven af te schermen van de Nederlandse markt.

Controle amper gericht op beschermen beleggers

Maijoor legt uit dat in de huidige toezichtregels vooral wordt gekeken naar het bestrijden van witwassen en financiering van terrorisme. Het beschermen van beleggers heeft veel minder prioriteit.

DNB hoopt dat dit verandert als nieuwe Europese regels voor de cryptomarkt ingaan. Het gaat om de Micar-wetgeving, die naar verwachting in 2024 van kracht wordt. Daarin is onder meer extra aandacht voor de informatie die platforms verstrekken aan klanten, voor klachtenprocedures en hoe transacties worden uitgevoerd.

