Sinterklaas bestaat (haast) niet meer in de winkelstraat

Uitzonderingen daargelaten, zijn er in de winkelstraten nauwelijks nog sinterklaasetalages te vinden. Volgens brancheorganisatie INretail focussen de winkels liever op de 'feestperiode'. Daarmee stoot je niemand voor het hoofd en bovendien is het wel zo efficiënt.

"Er wordt dit jaar over het algemeen wel uitbundig uitgepakt", zegt de woordvoerder van INretail. "Nu de winkels na twee jaar corona weer zonder beperkingen de feestdagen ingaan."

De etalages en winkels zijn dan wel groots versierd en aangekleed, het is met een vergrootglas zoeken naar Sint of Piet. "Zwarte Piet is sowieso helemaal verdwenen. Omdat die toch een associatie heeft met Sint, is die ook wat meer uit beeld, zo lijkt het."

De keuze voor een feestdagenetalage in plaats van een specifieke sint- of kerstetalage scheelt ook tijd en dus geld. "Je hoeft dan niet alles om te bouwen op 6 december."

Maar volgens INretail bepaalt ook de doelgroep van een winkel of die al dan niet uitpakt met Sinterklaas. "Voor een Jamin is dat anders dan voor een Bijenkorf of voor een speelgoedwinkel en een meubelzaak. Als kinderen de doelgroep zijn, is het een ander verhaal."

Andere winkels focussen op de feestdagenperiode. "En er is ook veel feestverlichting in de winkelstraten. We roepen wel op om die 's nachts uit te zetten om energie te besparen."

