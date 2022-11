Nieuwbouw van woningen lastiger door hoge rente en bouwregels

Delen via E-mail

Meerdere factoren veroorzaken tegenwind bij de bouw van woningen. De hogere rente, de stikstofproblematiek en duurzaamheidseisen zitten bouwers dwars, schrijft ABN AMRO in een rapport over de bouwsector. Dat terwijl het kabinet wil dat er 900.000 woningen worden gebouwd om de woningnood aan te pakken.

ABN AMRO zag het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwbouwwoningen in een jaar tijd met 11 procent dalen.

Sectoreconomen van de bank zijn positief over de aanhoudend sterke vraag naar nieuwe woningen. Daardoor hoeven bouwers niet snel te vrezen voor dat kopers wegblijven. Alleen in het duurdere segment wordt het inmiddels wel lastiger, zegt ABN AMRO.

De stijgende rente zorgt er namelijk voor dat duurdere nieuwbouwwoningen niet zo makkelijk meer te financieren zijn. Dat maakt initiatiefnemers van zo'n bouwproject afwachtender, verwacht de bank. Verder zijn materiaalkosten in ruim een jaar tijd snel toegenomen. Die kostenstijgingen van ruim 12 procent spelen al sinds de start van de oorlog in Oekraïne in februari.