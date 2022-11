Britse inflatie stijgt naar hoogste niveau in 41 jaar

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk is in de afgelopen maand gestegen tot het hoogste niveau in 41 jaar. Het leven in Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland was in oktober 11,1 procent duurder dan vorig jaar, maakte het Britse statistiekbureau ONS woensdag bekend. In september kwam de inflatie nog uit op 10,1 procent.

Vooral de stijgende energie- en voedselprijzen hebben bijgedragen aan de hoge inflatie, meldt het statistiekbureau. Het percentage viel hoger uit dan economen hadden verwacht.

De Britse inflatie zou in oktober tot ongeveer 13,8 procent zijn gestegen als de regering niet had ingegrepen door de energierekening van huishoudens te beperken tot gemiddeld 2.500 pond (ongeveer 2.860 euro) per jaar, zegt het ONS.

Vooral huishoudens met een laag inkomen worden hard getroffen, aangezien energie en voedsel een groot deel van hun uitgaven in beslag nemen. Minister Jeremy Hunt van Financiën laat weten dat er "moeilijke, maar noodzakelijke" maatregelen nodig zijn om de stijgende prijzen aan te pakken.

