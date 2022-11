Gepensioneerden in de metaalindustrie krijgen er ook geld bij

Metaalfonds PMT verhoogt de pensioenen begin volgend jaar met 4,2 procent. De verhoging is goed nieuws voor de ongeveer 240.000 gepensioneerde medewerkers die bij het fonds zijn aangesloten. Eerder besloot ook zorgfonds PFZW al om de pensioenuitkeringen vanaf januari te verhogen.

PMT kan de pensioenen verhogen omdat het fonds er relatief goed voor staat. Het heeft een dekkingsgraad van ruim 111 procent. Dit houdt in dat het fonds voor elke euro die het in de toekomst moet uitkeren, 1,11 euro in kas heeft. Dit betekent dat er ruimte is om een verhoging door te voeren.