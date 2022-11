We zijn voorzichtiger met geld nu de prijzen verder stijgen

De economie in ons land groeide het afgelopen kwartaal met 3,1 procent ten opzichte van vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. We geven meer uit aan voeding vanwege de hogere prijzen, maar zijn voorzichtiger als het gaat om bestedingen in de horeca en goederen als auto's, kleding en meubelen. Het is de voorbode van een milde recessie, zeggen economen tegen NU.nl.

"De lage inkomens zien hun energierekening flink stijgen", zegt ING-econoom Marcel Klok. "Daar komt bij dat het consumentenvertrouwen momenteel historisch laag is. Ook bij ondernemers is de stemming over de hele linie negatief. De situatie is slechter dan voorheen."

De terughoudendheid onder consumenten en de daling van het aantal investeringen in woningen en infrastructuur hebben ertoe geleid dat onze economie afgelopen kwartaal met 0,2 procent is gekrompen ten opzichte van de drie maanden ervoor.

"Er is sprake van een flinke dip, zowel het consumenten- als het producentenvertrouwen is laag", zegt econoom Hugo Erken van Rabobank. "Steeds meer consumenten hebben te maken met een hoge energierekening, omdat ze over moeten stappen van een vast naar een variabel contract."

Dat de economie op jaarbasis met 3,1 procent is gegroeid, heeft vooral te maken met de eerste twee kwartalen. "Toen was alles in kannen en kruiken en was er sprake van een stevige groei. Dat bepaalt voor een groot deel de huidige jaarlijkse groei", aldus Erken.

Milde recessie op komst

De economen verwachten dat Nederland in een milde recessie terechtkomt. Er is sprake van een economische neergang als de economie twee kwartalen op rij krimpt.

"Door de hoge inflatie betalen mensen meer voor voedsel en energie", zegt Erken. "Daar komt bij dat hun koopkracht verder wordt uitgehold. Huishoudens hebben daardoor minder te besteden. Wij verwachten ook voor het vierde kwartaal een krimp."

'Steunmaatregelen positief voor consument'

Het kabinet heeft eerder al een stevig koopkrachtpakket aangekondigd en werkt ook nog aan een energieplafond. Bovendien krijgen consumenten in november en december 190 euro via hun energiemaatschappij om de kosten te compenseren.

"Het is positief voor consumenten dat de overheid met steunmaatregelen komt", zegt ING-econoom Klok. "Op die manier wordt de boel overeind gehouden en voorkomen we een hevige recessie."

