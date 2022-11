Scooterrijder hoeft niet meer achter tegenpartij aan bij schadeclaim

Delen via E-mail

Scooterrijders hoeven na een aanrijding niet meer achter de aansprakelijke tegenpartij aan voor een schadeclaim. Verzekeraars gaan dat voor hun scooter- en brommerrijdende klanten doen. Dat doen ze al voor klanten met WA-verzekerde auto's.

Sinds juli 2021 geldt de zogeheten 'directe schadeafhandeling' al voor automobilisten die alleen een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) hebben. Tot voor kort moesten zij na schade soms veel moeite doen om met de tegenpartij of diens verzekeraar in contact te komen. Nu doet de eigen verzekeraar dus een beoordeling op aansprakelijkheid en handelt de claim af.

Tot nu toe zijn 42.000 claims op deze manier ingediend. De wachttijd tussen het indienen van een schadeclaim en het moment dat die is afgehandeld is 17 procent korter geworden. Dat blijkt uit cijfers van het Verbond van Verzekeraars.

Nu kunnen scooter- en brommerrijders na een aanrijding dus ook bij hun eigen verzekeraar aankloppen. De veronderstelling is dat mensen het fijner vinden om aan te kloppen bij een partij die ze kennen.

De uitbreiding van de directe schadeafhandeling is eerst nog een pilot. Later in 2023 volgen verzekerden met campers en motoren.