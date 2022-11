Bodem in zicht van champagnevoorraad Moët Hennessy

De voorraden van Moët Hennessy, vooral bekend van de Moët & Chandon champagne, raken op. Nu de coronarestricties wereldwijd overwegend voorbij zijn, drinken we weer zoveel bubbels dat de bodem in zicht is.

Dat zei topman Philippe Schaus van Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) tegen Bloomberg TV.

Volgens de topman wordt intern wel gesproken van de 'roaring twenties': de periode na de Eerste Wereldoorlog waarin zwaar gefeest en veel gedronken werd. "We hebben bijna geen voorraden meer", zei Schaus. Het gaat dan om een aantal topchampagnes uit de stal van Moët.

In het nieuwe jaar zullen de voorraden wel weer worden aangevuld. Behalve Moët & Chandon met de vermaarde Dom Pérginon, liggen ook Krug en Veuve Clicquot in de kelders van LVMH.

