Gemeenten kunnen contracten met voormalig Gazprom Germania behouden

Gemeenten en andere publieke organisaties in ons land hoeven niet langer een ontheffing aan te vragen om bestaande contracten met Securing Energy for Europe (SEFE), het voormalige Gazprom Germania, te verlengen of nieuwe contracten af te sluiten. Dat heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dinsdag bekendgemaakt.

Gazprom was lange tijd een belangrijke gasleverancier in Duitsland, maar dat kwam onder druk te staan na de Russische inval in Oekraïne. In april nam de Bondsregering al het roer over bij het Duitse deel van het Russische concern. De naam veranderde naar SEFE.

Het Duitse ministerie van Economische Zaken maakte maandag bekend dat Berlijn nu ook eigenaar wordt van SEFE. Daarmee zetten de Duitsers de Russische eigenaar buiten de deur en voorkomen ze een faillissement van het bedrijf. Het is na Uniper de tweede energieleverancier bij de oosterburen die dit jaar wordt genationaliseerd.

Het voormalige Gazprom Germania is ook in Nederland actief. Diverse gemeenten krijgen hun energie van het bedrijf. Minister Rob Jetten (Energie) laat weten dat het goed is dat de Duitse overheid en de Europese Commissie overeenstemming hebben bereikt over nationalisatie van SEFE Energy.

"Door deze stap wordt de energiezekerheid in de EU verder veiliggesteld en kunnen we erop vertrouwen dat er geen Nederlands geld via de achterdeur naar Russische aandeelhouders verdwijnt. Nu de Duitse overheid volledig eigenaar is van SEFE Energy kunnen gemeenten, scholen, sportclubs en andere publieke organisaties hun energiecontracten met SEFE zonder beperkingen afsluiten."

Aanbevolen artikelen