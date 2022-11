Eneco en Nederlandse gemeenten verlost van Russische connectie

Energiebedrijf Eneco heeft sinds deze week helemaal geen banden meer met het Russische Gazprom. Dat bevestigt een woordvoerder van het concern na vragen van NU.nl. Door de nationalisatie van SEFE, dat eerder nog Gazprom Germania heette, zijn ook veel Nederlandse gemeenten van een hoofdpijndossier verlost.

"Gazprom Germania was in feite al eerder overgenomen door de Duitse staat", zegt de Eneco-woordvoerder. "Maar sinds gisteren zijn er echt helemaal geen banden meer met Gazprom." Maandag werd bekend dat de Duitse overheid eigenaar is geworden van het Duitse dochterbedrijf van Gazprom.

Eneco koopt 10 tot 15 procent van zijn gas in bij Wingas, dat dan weer een dochter is van het voormalige Gazprom Germania. Dit werd in april al onder Duits toezicht gesteld. De naam veranderde toen ook van Gazprom Germania in Securing Energy for Europe (SEFE).

Gemeenten en andere publieke organisaties in ons land moesten tot nu toe een ontheffing aanvragen om zaken te mogen doen met het bedrijf, vanwege de Russische connectie. Door de nationalisatie door Duitsland hoeft dat niet meer, zo werd vandaag bekend.

Duitsland wil door de overname een faillissement van SEFE voorkomen. Het is na Uniper de tweede energieleverancier bij de oosterburen die dit jaar wordt genationaliseerd.

"Door deze stap wordt de energiezekerheid in de EU verder veiliggesteld en kunnen we erop vertrouwen dat er geen Nederlands geld via de achterdeur naar Russische aandeelhouders verdwijnt", liet minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat (EZK) weten.

"Nu de Duitse overheid volledig eigenaar is van SEFE Energy kunnen gemeenten, scholen, sportclubs en andere publieke organisaties hun energiecontracten met SEFE zonder beperkingen afsluiten."

