Omzet van havermelkproducent Oatly valt tegen, ontslagronde volgt

De cijfers van de Zweedse havermelkproducent Oatly over het afgelopen kwartaal zijn tegengevallen. De fabrikant van de populaire haverdrank zegt de organisatiestructuur te willen vereenvoudigen om de kosten te drukken. Dat betekent dat het bedrijf mensen gaat ontslaan.

"De financiële resultaten van het derde kwartaal waren onder onze verwachtingen", zegt Toni Petersson, directeur van Oatly. "Dat komt voornamelijk door de coronamaatregelen in Azië, productieproblemen in Noord- en Zuid-Amerika en de sterke dollar."

Toch is Petersson positief over de toekomst. "We verwachten in de toekomst meer winstgevende groei."