Verzekeraars ontdekken meer fraude door ondernemers

Verzekeraars betrapten vorig jaar zo'n dertienduizend mensen op het plegen van fraude met verzekeringen. Vooral ondernemers worden steeds vaker betrapt op verzekeringsfraude, meldt het Verbond van Verzekeraars dinsdag.

"Er is steeds meer aandacht voor fraudedetectie in de zakelijke markt", zegt Richard Weurding, directeur van de belangenvereniging. Volgens hem worden er daarom steeds meer ondernemers betrapt. Het aantal gevallen van fraude onder particulieren neemt juist af.

In 2021 is voor 85 miljoen euro fraude met verzekeringen voorkomen. Dat is iets minder dan het jaar ervoor; in 2020 ging het in totaal om 88 miljoen euro.