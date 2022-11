Nederlandse economie krimpt licht, maar dat 'geeft geen reden tot paniek'

De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van de drie maanden ervoor. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in woningen en infrastructuur, zo blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. Op jaarbasis kwam de economische groei uit op 3,1 procent. "De huidige dip geeft dan ook geen reden tot paniek", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

De investeringen daalden afgelopen kwartaal met 1,7 procent. Verder ging de overheidsconsumptie licht omlaag, terwijl huishoudens 0,1 procent meer hebben besteed dan in het tweede kwartaal. De uitvoer en invoer van goederen en diensten namen met respectievelijk 0,9 en 1,0 procent toe.

Vooral de financiële dienstverlening, de handel, het vervoer, de horeca en de bouw hadden een negatief effect op de economische ontwikkeling, terwijl de zakelijke dienstverlening de grootste bijdrage leverde.

Volgens Van Mulligen zijn er geen signalen dat het helemaal misgaat. "Sterker nog, we doen het als Nederland economisch best goed. Zo is er nog steeds sprake van een lage werkloosheid en is het vinden van een baan geen probleem. De inflatie is wel een probleem en dat geldt ook voor de situatie in Oekraïne."

De hoofdeconoom denkt dat een milde recessie mogelijk is. "Maar dan moet er twee kwartalen op rij sprake zijn van krimp."

Consumptie huishoudens en investeringen dragen bij aan groei

De economische groei kwam op jaarbasis uit op 3,1 procent. Vooral het handelssaldo, de consumptie door huishoudens en de investeringen droegen bij aan deze groei. In het derde kwartaal van 2022 waren er geen coronamaatregelen meer, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog wel wat restricties golden.

De uitvoer van goederen en diensten was in het derde kwartaal 3,7 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de uitvoer van diensten, waaronder bestedingen van niet-ingezetenen in Nederland, was hoger. Verder zijn er meer machines, transport- en voedingsmiddelen geëxporteerd.

De export van Nederlands fabricaat kromp met ongeveer 1 procent, terwijl de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten) met ongeveer 4 procent groeide.

De invoer van goederen en diensten was 2 procent hoger. Het handelssaldo leverde een positieve bijdrage aan de economische groei.

Meer uitgaven aan cultuur, recreatie en horeca

Consumenten hebben in het afgelopen kwartaal 2,3 procent meer besteed dan in dezelfde periode vorig jaar. Ze gaven vooral meer uit aan diensten, zoals cultuur, recreatie, horeca, vervoer en communicatie. Huishoudens hebben minder besteed aan duurzame goederen, zoals woninginrichting, vervoermiddelen en voeding.

De investeringen in vaste activa waren 3,5 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Er werd vooral meer geïnvesteerd in bedrijfsgebouwen en vliegtuigen. Ook de investeringen in software en machines waren hoger dan een jaar eerder.

