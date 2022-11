Een op de drie Britse pubs is vaker dicht om dure energie te besparen

Ruim een derde van de Britse pubs is minder lang open om zo te besparen op de energiekosten. Sommige kroegen zijn enkele uren extra dicht, terwijl het bij andere pubs zelfs gaat om enkele dagen. Dat meldt het Britse statistiekbureau ONS maandag.

Net als in Nederland hebben ook in het Verenigd Koninkrijk veel bedrijven te maken met een hoge energierekening. 6 procent van de pubs is daarom de afgelopen tijd twee dagen per week extra dicht geweest. Nog eens 7 procent is een dag per week extra dicht, terwijl 21 procent heeft besloten om enkele uren langer dicht te blijven.