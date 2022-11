Duitsland zet Russen buiten de deur bij voormalig Gazprom Germania

De Duitse activiteiten van het Russische energieconcern Gazprom komen in handen van de regering in Berlijn. De Duitsers hadden al het bestuur van het voormalige Gazprom Germania naar zich toe getrokken en worden nu ook eigenaar. Het bedrijfsonderdeel is ook in Nederland actief.

Gazprom was lange tijd een belangrijke gasleverancier in Duitsland, maar dat is onder druk komen te staan sinds de Russische aanval op Oekraïne eind februari. In april nam de bondsregering al het roer over bij het Duitse deel van het Russische concern. De naam veranderde naar Securing Energy for Europe (SEFE).

Sindsdien pompten de Duitsers al zo'n 10 miljard euro in het bedrijf. Dat deden ze omdat de gasleverancier steeds minder gas uit Rusland kreeg en het daarom op de dagmarkt moest kopen. Daar liggen de prijzen momenteel veel hoger.

Maandag maakte het Duitse ministerie van Economische Zaken bekend dat Berlijn nu ook eigenaar wordt van SEFE. Daarmee zetten de Duitsers de Russische eigenaar buiten de deur en voorkomen ze een faillissement van het bedrijf. Het is na Uniper de tweede energieleverancier bij de oosterburen die dit jaar wordt genationaliseerd.

Gemeenten kunnen tot maart 2023 andere energieleverancier zoeken

Het voormalige Gazprom Germania is ook in Nederland actief. Diverse gemeenten krijgen hun energie van het bedrijf. Hoelang dat nog duurt, is onbekend. Minister Rob Jetten (Energie) vermoedt dat de gemeenten Europese sanctieregels overtreden als ze hun gas van het voormalige Russische bedrijf blijven afnemen.

Hij wacht nog op antwoord vanuit de Europese Unie of er inderdaad sprake is van het overtreden van sancties. In afwachting van het antwoord uit Brussel hebben de gemeenten tot eind maart 2023 de tijd gekregen om een andere leverancier te zoeken.

De Poolse regering heeft een soortgelijke stap gezet als de Duitsers, doordat het eigenaar wordt van de Poolse onderdelen van Gazprom. Daartoe behoort onder meer het Poolse deel van de Yamal-pijplijn, een gasleiding tussen Rusland en Duitsland.

