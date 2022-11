Kabinet investeert miljarden in infrastructuur, vooral veel geld naar het ov

Er komt 4 miljard euro beschikbaar voor infrastructuurprojecten door het hele land. De investeringen zijn onderdeel van een bedrag van 7,5 miljard euro dat het kabinet in het coalitieakkoord had vrijgemaakt om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken. De rest van het geld gaat naar investeringen in de infrastructuur voor auto's (2,7 miljard euro) en fietsers (780 miljoen euro).

Minister Mark Harbers en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) en minister Hugo de Jonge (Wonen) verdelen de miljarden. Het geld wordt besteed aan nieuwe spoorlijnen, wegen en fietspaden. Daarnaast wordt er geld gestoken in bestaande spoorlijnen en wegen.

De bewindslieden benadrukken dat er vanwege het stikstofprobleem, stijgende prijzen en personeelstekorten nog veel onzeker is over de uitvoering en oplevering van projecten. Toch vinden ze het belangrijk om "tempo te maken en te blijven werken aan bereikbaarheid en woningbouw".

In totaal investeert het kabinet 1,1 miljard in de doorstroming op rijkswegen. Daarbij gaat het om de aanleg van nieuwe wegen (801 miljoen euro) en investeringen in verkeerssystemen (300 miljoen euro) die moeten zorgen voor betere doorstroom.

Miljarden naar lokale projecten, vooral in Randstad

Daarnaast heeft het kabinet met regionale overheden deals gesloten voor lokale projecten. Zo wordt de Noord/Zuidlijn in Amsterdam doorgetrokken naar Schiphol en Hoofddorp. Ook wil het ministerie van Infrastructuur de capaciteit op de A10 Zuid bij Amsterdam vergroten. Dat is een van de drukste wegen van het land.

Verder wordt er in Zuid-Holland ruim 1,5 miljard euro geïnvesteerd in de verbetering van het spoor en de stations tussen Leiden en Dordrecht. In Rotterdam wordt er ruim 600 miljoen euro geïnvesteerd in de zogeheten 'oeververbindingen'. Daarbij gaat het om bruggen en tunnels over en onder de Maas.

In Noord-Brabant gaat ruim 800 miljoen euro naar de regio Brainport Eindhoven. Daar moet vooral het openbaar vervoer uitgebreid en verbeterd worden.

Het is de bedoeling dat al deze projecten nieuwe woonwijken bereikbaarder maken. Eerder stelde het kabinet zichzelf ten doel om in 2030 900.000 nieuwe woningen te hebben gebouwd.

