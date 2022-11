Krapte op de arbeidsmarkt is afgelopen kwartaal iets afgenomen

De krapte op de arbeidsmarkt is de afgelopen drie maanden na zeven kwartalen een beetje afgenomen. Het aantal openstaande vacatures daalde met 17.000, terwijl er 45.000 werklozen bij kwamen. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Daarmee stonden tegenover elke 100 werklozen 121 vacatures. Het aantal banen nam wel toe met 59.000. Verder is het aantal werknemers met een vaste baan gestegen, terwijl het aantal mensen met een flexibel arbeidscontract is gedaald.

"Het aantal vacatures is iets afgenomen. Dat komt doordat de instroom van nieuwe vacatures lager was in het afgelopen kwartaal", zegt hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. "Het aantal werklozen is toegenomen, aangezien meer mensen zich op de arbeidsmarkt begeven en op zoek zijn naar een baan."

Volgens Van Mulligen betekent dit niet dat de krapte op de arbeidsmarkt over zijn hoogtepunt is. "De arbeidsmarkt is nog steeds ontzettend krap. Het is dus niet zo dat er sprake is van een vrije val."

De meeste vacatures stonden open in de handel (92.000), de zakelijke dienstverlening (73.000) en de zorg (68.000).

Meer mensen met een vast contract

In het afgelopen kwartaal waren er 2,7 miljoen werknemers met een flexibele arbeidsrelatie. Dat zijn er 97.000 minder dan een kwartaal eerder.

Hiermee is het aantal flexibele werknemers voor het eerst sinds het tweede kwartaal van vorig jaar gedaald. Deze afname kwam vooral doordat het aantal flexibele werknemers dat een vaste arbeidsrelatie heeft gekregen sterk toenam.

Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie nam in het derde kwartaal toe met 46.000 tot 5,3 miljoen. Het aantal zelfstandigen groeide met 62.000 en kwam uit op 1,6 miljoen.

Aantal werklozen voor het eerst in twee jaar gestegen

De werkloosheid is voor het eerst sinds twee jaar weer toegenomen. Het aantal werklozen steeg ten opzichte van het tweede kwartaal met 45.000 naar 372.000. Dat is 3,7 procent van de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal was dat nog 3,3 procent. Het gaat bij werklozen om mensen die geen betaald werk hebben, maar daar wel naar hebben gezocht en op korte termijn beschikbaar zijn.

De werkloosheidscijfers omvatten niet alle mensen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht of die direct zouden kunnen beginnen. Bovendien blijven deeltijdwerkers die meer uren willen werken buiten beschouwing.

In het derde kwartaal bestond het zogenoemd onbenut arbeidspotentieel uit 1,2 miljoen mensen, 68.000 meer dan een kwartaal eerder. Daarmee is het onbenut potentieel voor het eerst sinds het tweede kwartaal van 2020 toegenomen.

