Parijs stoot Londen van de troon als grootste Europese aandelenbeurs

Londen heeft zijn titel van grootste aandelenbeurs van Europa verloren aan Parijs, meldt persbureau Bloomberg op basis van eigen gegevens. De gezamenlijke marktwaarde van de grootste bedrijven op de Franse beurs overtrof die van de grote beursgenoteerde Britse bedrijven gemeten in Amerikaanse dollars.

Het waardeverschil wordt veroorzaakt door de zorgen over de economie van het Verenigd Koninkrijk, die afstevent op een langdurige recessie. De sombere economische vooruitzichten zetten vooral de koerswaarderingen van Britse bedrijven die op het binnenland zijn gericht onder druk.

Wisselkoerseffecten werken ook in het voordeel van de beurs in Parijs. Het Britse pond is namelijk sterker in waarde gedaald dan de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Door de onrust die was ontstaan door de mislukte begrotingsplannen van voormalig Britse premier Liz Truss zakte het pond zelf naar het laagste niveau sinds 1985 ten opzichte van de dollar.

De Britse munt is inmiddels weer wat in waarde gestegen ten opzichte van de dollar door de komst van de nieuwe premier Rishi Sunak en het schrappen van de plannen van Truss. Maar ook de euro is opgeveerd ten aanzien van de dollar.

Franse beurs stijgt juist sterk

De Franse aandelenmarkt wordt daarnaast gedomineerd door grote luxegoederenconcerns. En de aandelen van deze bedrijven, waaronder Louis Vuitton-eigenaar LVMH en Gucci-eigenaar Kering, zijn in de afgelopen tijd sterk gestegen door de hoop op een mogelijke versoepeling van het strikte coronabeleid in de belangrijke Chinese markt.

LVMH, dat ook eigenaar is van champagnemerk Moët et Chandon en cognacmerk Hennessy, is nu zo'n 360 miljard dollar waard. Het is daarmee qua marktwaarde het grootste Europese bedrijf.

Het verschil in de totale marktwaarde tussen de beurzen in Londen en Parijs is steeds kleiner geworden sinds de Britten in 2016 stemden om de Europese Unie te verlaten. Britse aandelen zijn nu ongeveer 2,821 biljoen dollar (2.735 biljoen euro) waard. Dat is iets minder dan de ongeveer 2,823 biljoen dollar voor Franse aandelen. In 2016 waren de Britse aandelen nog zo'n 1,5 biljoen dollar meer waard dan de Franse.

