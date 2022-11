Productie in eurozone nam toe in september, vooral meer eten en kleding gemaakt

Bedrijven in de eurozone hebben in september meer geproduceerd dan een maand eerder, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Vooral de productie van kleding en voedsel nam toe.

Van alle eurolanden groeide de productie het sterkst in Nederland, Ierland en België. De Nederlandse industrie produceerde in september 1,6 procent meer dan in augustus.

In veel Europese landen wordt een krimpende economie verwacht in de laatste maanden van dit jaar of begin volgend jaar. Dat komt doordat de productie van de industrie een van de graadmeters is voor de ontwikkeling van de economie. Als bedrijven minder produceren, is dat vaak een teken dat de economie afkoelt.