Afrika is na eerste uitvoer van Mozambique weer een lng-exporteur rijker

Mozambique is officieel begonnen met de uitvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Dat heeft president Filipe Nyusi zondag bekendgemaakt. Hij zei dat de eerste lading gas uit de drijvende lng-installatie Coral Sul de boeken in zal gaan als een keerpunt voor het land.

Gas wordt in Mozambique gewonnen op zee op ongeveer 2 kilometer onder de zeebodem. Beheerder van het gasveld is het Italiaanse bedrijf Eni, dat naar schatting zo'n 7 miljard euro in het gasproject heeft geïnvesteerd.

De drijvende lng-fabriek die het bedrijf voor de winning gebruikt, is zeldzaam in zijn soort. Er zijn slechts twee andere exemplaren ter wereld: een van Shell in Australië en een van Petronas in Maleisië.