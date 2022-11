Zorgverzekeraars maken flink hogere premies bekend: tot 10 euro erbij

Verschillende zorgverzekeraars hebben zaterdag flink hogere zorgpremies voor volgend jaar bekendgemaakt. Zo verhoogt VGZ de premie in 2023 met 9,30 euro naar een bedrag van 141,95 euro per maand, een stijging van 7 procent. De premie van Menzis stijgt met 6 procent en gaat met 8 euro per maand omhoog naar 141,25 euro per maand.

De zorg heeft te maken met vergrijzing, een grotere vraag en hogere prijzen voor behandelingen en medicijnen. Daarnaast speelt ook de hoge inflatie een rol. Daardoor gaan salarissen in de zorgsector en kosten voor energie en materialen omhoog, verklaren de zorgverzekeraars.

"We beseffen heel goed dat dit voor onze verzekerden een lastige boodschap is", zegt Menzis-directeur Dirk Jan Sloots. Volgens VGZ-directeur Frank Elion is de stijging niet te vermijden. "We begrijpen dat dit een fors bedrag is. Zeker in een tijd waarin het leven al snel veel duurder wordt, is een stijging van de zorgpremie een boodschap die we liever niet zouden brengen."

Bij Zilveren Kruis gaan verzekerden 7,50 meer betalen per maand, waardoor een basisverzekering volgend jaar 138,95 euro kost. Dat is bijna 6 procent meer. Ook de meest gekozen basisverzekering van CZ gaat omhoog. Niet met bijna 10 euro per maand, maar met 3,75 euro naar een maandbedrag van 138,25 euro, een stijging van 2,8 procent.

CZ spreekt 110 miljoen euro van zijn reserves aan, premietegoeden die in eerdere jaren niet zijn gebruikt. Zo probeert de zorgverzekeraar premiestijgingen te beperken.

Eind september maakte zorgverzekeraar DSW al bekend de zorgpremie te verhogen met 9,75 euro naar een bedrag van 137,50 euro per maand, een stijging van 7,6 procent.

Klanten kunnen tot einde van het jaar overstappen

In 2022 steeg het maandelijkse bedrag voor een premie gemiddeld met 4 euro ten opzichte van 2021. Nederlanders betaalden dit jaar gemiddeld 126,83 euro per maand.

Nog niet alle zorgverzekeraars hebben hun prijsstijging bekendgemaakt. Ze hebben tot deze zaterdag om hun premies bekend te maken. Verzekerden kunnen dan tot de jaarwisseling kijken of ze in het volgende jaar bij een andere zorgverzekeraar aangesloten willen zijn.

De stijgende zorgkosten komen boven op geldkrapte waar veel huishoudens mee kampen. Maar liefst 42 procent van de Nederlanders had in het afgelopen jaar een of meer betalingsproblemen, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. De zorgpremie wordt het vaakst te laat betaald.

