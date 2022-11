Nibud ziet betalingsproblemen overal toenemen: 'Inflatie begint tol te eisen'

Betalingsregelingen treffen of lenen bij familie: mensen grijpen alles aan om de eindjes aan elkaar te knopen. Maar liefst 42 procent van de Nederlanders had in het afgelopen jaar een of meer betalingsproblemen, blijkt uit onderzoek van budgetvoorlichter Nibud. "Nederlanders gaan gebukt onder hoge vaste lasten en stijgende uitgaven", zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Drie betalingsproblemen speelden het meest in het afgelopen jaar, blijkt uit het rapport Rondkomen en Betalingsproblemen dat het Nibud zaterdag presenteert. Het gaat dan om niet meer kunnen pinnen, het ontvangen van betalingsherinneringen en de weigering van een automatische incasso.

De zorgpremie wordt het vaakst te laat betaald. Daarna volgen de energierekening, de kosten voor watergebruik en de huur of hypotheek.

Om die problemen op te lossen, trekken velen hun spaarrekening leeg (30 procent), lenen ze geld bij familie of vrienden (20 procent), of treffen ze een betalingsregeling (20 procent). Ook blijkt dat 10 procent van de huishoudens een voorschot op het salaris bij de werkgever heeft gevraagd. Vier jaar geleden deed slechts 4 procent dat. Het Nibud dringt erop aan voorzichtig te zijn met leningen bij bekenden.

Opvallend is dat veel jongvolwassenen tot 35 jaar met betalingsproblemen kampen. Maar liefst 49 procent van hen heeft moeite met rondkomen. Nooit eerder stak deze groep er zo uit, meldt het Nibud.

Ook hoge inkomens in betalingsproblemen

Volgens de budgetvoorlichter heeft deze groep vaak last van hoge vaste lasten. Ook signaleert het Nibud een groei van het aantal huishoudens met hogere inkomens die moeite hebben met rondkomen. Vliegenthart: "We zien dat de inflatie echt haar tol begint te eisen. Veel aandacht gaat naar de allerlaagste inkomensgroepen - en dat is goed en nodig - maar we moeten de inkomens daarboven niet vergeten."

De directeur ziet dat deze groep kampt met zeer hoge vaste lasten. "Als meer dan de helft van je inkomen opgaat aan de vaste lasten en daarbovenop heb je nog de stijgende kosten van de boodschappen, dan kom je ook klem te zitten, ook al heb je een goed inkomen."

Deze huishoudens met betalingsproblemen hebben hulp nodig, zegt Vliegenthart. "Maar niet iedereen zit daarop te wachten. Mensen willen vaak zelf zaken uitzoeken." Het Nibud heeft daarom een gratis online cursus gemaakt waarin onder meer wordt gemeld dat sommige problemen te groot zijn om zelf op te lossen.

