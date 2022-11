Wankele cryptobeurs FTX vraagt uitstel van betaling aan, topman stapt op

Het noodlijdende handelsplatform FTX heeft uitstel van betaling aangevraagd, een voorstadium van een faillissement. Ook vertrekt topman Sam Bankman-Fried, meldt de cryptobeurs vrijdag op Twitter

De problemen bij FTX begonnen vorige week, nadat bekend werd dat topman Bankman-Fried risico's bij een zusterbedrijf had afdekt met FTT. FTT is de cryptotoken van FTX. Hierdoor ontstond er onrust over de financiële positie van beide bedrijven.

Dat ging van kwaad tot erger, toen sectorgenoot en concurrent Binance liet weten haar volledige positie in FTT te verkopen. Hierdoor daalde de waarde van FTT snel, wat weer tot paniek bij FTX-klanten leidde. Zij begonnen massaal geld terug te boeken naar een bankrekening.

Even was er hoop voor FTX toen Binance, de grootste cryptobeurs ter wereld, het bedrijf wilde overnemen. Maar het bedrijf trok zich een paar dagen later terug. FTX kampt nu met een tekort van rond de 9 miljard dollar (8,8 miljard euro). Het bedrijf vroeg vrijdag uitstel van betaling aan, een voorstadium van een faillissement.

Naast het uitstel van betaling maakte FTX ook bekend dat topman Sam Bankman-Fried opstapt. Hij wordt vervangen door John J. Ray III.

Door de problemen bij FTX is de waarde van de populairste cryptomunt bitcoin keihard gedaald. Ten opzichte van zondag staat de cryptomunt maar liefst 21 procent lager op 16.650 euro. Dat is het laagste niveau sinds eind 2020. Bij ethereum is de waardedaling 26 procent: die munt kost nu ruim 1.200 euro.

Aanbevolen artikelen