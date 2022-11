Chinese import in Nederland neemt toe

In 2021 importeerde Nederland voor 48 miljard euro aan goederen uit China. Dat melden statistiekbureau CBS en het Centraal Planbureau (CPB). Dat is 8,3 miljard euro meer dan vorig jaar.

China is steeds belangrijker geworden voor de Nederlandse goedereninvoer. In 1988 maakte de goedereninvoer vanuit China nog maar 0,5 procent van het totaal uit.

Nu is bijna 10 procent van alle goederenimport afkomstig uit China. Alleen uit Duitsland voeren we meer goederen in. De invoer uit China groeide sinds 2015 met gemiddeld bijna 9 procent per jaar.