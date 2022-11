Prachtzomer leidt niet tot gehoopte topoogst voor Nederlandse wijnboeren

Hoewel de zomer alle ingrediënten voor een topwijnjaar bevatte, heeft de regen in september wel wat roet in het eten gegooid. De Vereniging Nederlandse Wijn Producenten (VNWP) verwacht dan ook niet dat de recordoogst van 2018 geëvenaard wordt. Wel zijn de druiven van goede kwaliteit.

In de zomer zag het er nog erg goed uit voor Nederlandse wijnboeren: het was warm, droog én zonnig - ideaal voor de bloeiperiode. Hierdoor werd zelfs even gedacht aan het recordjaar 2018, toen er 9.500 hectoliter Nederlandse wijn werd geproduceerd.

"Iedereen dacht in de zomer dat het hierheen zou kunnen gaan, maar de regen in september gooide voor sommigen roet in het eten", zegt VNWP-woordvoerder Manon de Boer. De vereniging verwacht dat 2022 hierdoor de boeken ingaat als een gemiddeld jaar qua productie. Gemiddeld wordt zo'n 7.500 hectoliter wijn per jaar geproduceerd in Nederland.

Hoewel er dus minder geoogst is dan eerder werd gehoopt, betekent dat niet dat dit een slecht wijnjaar is. "De kwaliteit van de druiven is gemiddeld genomen goed. De meeste wijnproducenten zijn erg tevreden", zegt De Boer.

Oogst verpest door één flinke onweersbui

Het scenario van afgelopen zomer toont vooral aan hoe broos het bestaan als wijnproducent is. Een stevige bui op het verkeerde moment kan direct een hap uit je latere oogst nemen. "Een wijnmaker uit Flevoland had in het voorjaar tijdens de bloeiperiode één flinke onweersbui. Daardoor had ze van een druivenras 90 procent minder oogst", vertelt de VNWP-woordvoerder.

Het helpt ook niet mee dat de Nederlandse wijnbranche vele malen kleiner is dan bijvoorbeeld de Franse. "Eén keer flinke nachtvorst in april kan hier het einde van je knoppen betekenen. Als je dan geen tweede uitloop krijgt, dan heb je dat jaar geen druiven aan die wijnstokken. Er zijn technieken waarmee je die vorst kunt proberen te voorkomen, maar die zijn ontzettend tijdrovend en vormen te grote investeringen voor kleine bedrijven", legt De Boer uit.

Aan de andere kant is dat broze volgens de woordvoerder ook wat het vak zo mooi maakt. "Als wijnmaker heb je maar één kans per jaar. Je werkt het hele jaar toe naar dat moment. Als dat allemaal samenvalt zoals in 2018, dan is dat echt geweldig."

