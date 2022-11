Europese Commissie: 'Inflatie en energiekosten hollen koopkracht uit'

De Europese Commissie voorziet in haar herfstprognose dat veel EU-lidstaten eind 2022 in een recessie belanden. Voor 2023 wordt een economische groei van slechts 0,3 procent verwacht. De Europese economie heeft het zwaar door de oorlog in Oekraïne.

De Europese economie zal dit jaar waarschijnlijk nog met 3,2 procent groeien. Dat is een hogere groei dan de eerder voorspelde 2,7 procent. Dit komt vooral door de sterke eerste helft van het jaar. Maar in 2023 zakt de economische groei weg naar bijna nul. De inflatie loopt komend jaar op tot 8,5 procent.

"We naderen het einde van het jaar waarin Rusland de schaduw van oorlog op het Europese continent heeft geworpen", zei Eurocommissaris Paolo Gentiloni bij de presentatie.

Volgens de Europese Commissie is de Europese economie dit jaar weerbaar gebleken, maar beginnen de stijgende energieprijzen en zeer hoge inflatie hun tol te eisen. "Er komt een zeer uitdagende periode aan", zei Gentiloni.

De hoge energiekosten hollen de koopkracht en het vertrouwen in de economie uit, schrijft de Europese Commissie. Verder wordt met argusogen gekeken naar de beschikbaarheid van gas in de winter van volgend jaar.

De Commissie is positiever over de impact op de werkgelegenheid. Het werkloosheidspercentage zal met 7,2 procent (nu nog 6,8 procent) laag blijven. "De arbeidsmarkt heeft er in decennia niet zo goed voor gestaan en is daarmee ook weerbaar."

De Europese Commissie voorziet voor de Nederlandse economie dit jaar een groei van 4,6 procent en volgend jaar een van 0,6 procent.

