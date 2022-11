Energie-update: We verbruiken bijna 40 procent minder gas

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

De gasprijs is de afgelopen week verder gedaald. Waar een megawattuur gas vorige week rond de 125 euro lag, was dat woensdag nog 113,14 euro.

De Nederlandse gasvoorraad is ietsje toegenomen ten opzichte van vorige week. De vier voorraden zijn gemiddeld voor 91,7 procent gevuld. Dat was een week geleden nog 91,5 procent.

De (lichte) stijging komt vooral op naam van Bergermeer, dat deze week volledig gevuld is. Vorige week was diezelfde gasopslag voor 98,6 procent gevuld. De gasopslag in het Groningse Grijpskerk was deze week juist ietsje minder gevuld.