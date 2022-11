Britse economie kromp in derde kwartaal, lijkt opmaat tot lange recessie

De economie van het Verenigd Koninkrijk is in het derde kwartaal met 0,2 procent gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau ONS . Het land lijkt daarmee af te stevenen op een recessie. De Britse centrale bank, Bank of England (BoE), waarschuwde vorige week dat het land afstevende op z'n langste recessie ooit.

In het derde kwartaal (juli tot en met september) werd de eerste stap daartoe gezet, met een economische krimp van 0,2 procent. Vooral in september nam de economische activiteit af, met een min van 0,6 procent. Volgens ONS heeft die forse krimp te maken met de nationale vrije dag voor de begrafenis van koningin Elizabeth, waardoor vrijwel alle winkels dicht waren.

Met de krimp behoort het VK tot een van de weinige grote economieën die nog altijd kleiner is dan voor de coronapandemie. De Britse economie is volgens het statistiekbureau 0,4 procent kleiner dan in 2019. Ter vergelijking: de Nederlandse economie was eind vorig jaar al groter dan voor de uitbraak en is sindsdien alleen maar verder gegroeid.