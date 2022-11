CZ verhoogt basispremie met slechts 3,75 euro door grote inzet reserves

Zorgverzekeraar CZ verhoogt de premie van zijn meest gekozen basisverzekering met 3,75 euro tot 138,25 per maand. Premies stijgen volgens CZ door stijgende salarissen en inflatie in de zorg en door de vergrijzing. Door maar liefst 110 miljoen euro aan reserves in te zetten, is de premiestijging niet dubbel zo hoog. CZ is de derde verzekeraar met ruim drie miljoen klanten.

CZ maakt de premie van de zogenoemde Zorg-op-maatpolis, een naturaverzekering, bekend. Hierbij zijn de meeste zorgverleners gecontracteerd. Ga je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan moet je mogelijk een deel van de kosten zelf betalen.

Komend weekend maakt CZ premies bekend van zijn andere basisverzekeringen: een budgetvariant en een restitutiepolis met vrije keuze in zorgverleners. Het zou kunnen dat premiestijgingen daar hoger of lager uitvallen. Op uiterlijk 12 november moeten alle zorgverzekeraars hun premie bekend hebben gemaakt.

Volgens bestuursvoorzitter Joep de Groot krijgen collectief verzekerden nog een extra premieverhoging voor hun kiezen. Mensen die via hun werkgever, vakbond of vereniging een zorgverzekering hebben (ongeveer 60 procent van de Nederlanders) zien per 2023 de 5 procent collectiviteitskorting vervallen. Daardoor gaat hun premie extra omhoog. Mede door die vervallende korting wordt dit jaar door experts een recordaantal zorgoverstappers verwacht.

Het ministerie van Volksgezondheid had met Prinsjesdag ingeschat dat zorgpremies met ongeveer 11,25 euro per maand zouden stijgen. DSW maakte eerder al een premiestijging van 9,75 euro bekend. Desondanks is de premiestijging bij CZ geen meevaller, zegt De Groot. "In een tijd dat alles duurder wordt, kan een stijging van de premie extra hard aankomen. Tegelijkertijd stijgen zorgkosten wel door, dat knelt enorm."

CZ spreekt maar liefst 110 miljoen euro van zijn reserves aan, premietegoeden die in eerdere jaren niet zijn gebruikt. Zo probeert de zorgverzekeraar premiestijgingen beperkt de houden. Volgens De Groot was de maandpremie bij CZ nog 3 euro hoger geweest als die reserves niet waren aangesproken.

