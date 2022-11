Aantal faillissementen blijft stijgen, nu al meer bedrijven over de kop dan vorig jaar

Het aantal faillissementen is voor de tweede maand op rij gestegen, meldt statistiekbureau CBS. In oktober gingen 217 bedrijven en instellingen, inclusief eenmanszaken, failliet. Dat waren er 45 meer dan vorige maand.

Een jaar geleden was er sprake van een historisch klein aantal faillissementen, laat het statistiekbureau weten. Dat had te maken met onder meer de coronasteun vanuit het kabinet, waardoor ook bedrijven die niet gezond waren overeind konden blijven. Die steun stopte in de loop van 2021.

In de handel werden de meeste faillissementen uitgesproken: 32. Dit komt doordat de handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden in september de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie.

Het aantal uitgesproken faillissementen was van 2017 tot halverwege 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen en bereikte het in augustus 2021 een laagterecord. In de eerste tien maanden van 2022 was het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer een tiende groter dan vorig jaar op jaarbasis.

1:03 Afspelen knop In 60 seconden: Hoe werkt een faillissement?

