Ook compensatie voor huishoudens met blokverwarming, maar duurt nog maanden

De steunregeling voor de hoge energiekosten van mensen met een blokaansluiting krijgt langzaam vorm. De Belastingdienst werkt aan een regeling waarbij mensen via hun woningcorporatie of de vereniging van eigenaren een bedrag teruggestort krijgen, zei minister Rob Jetten (Klimaat en Energie) donderdag in de Tweede Kamer. Het is alleen niet waarschijnlijk dat de regeling op 1 januari al klaar is.

Het kabinet werkt aan een regeling die geldt voor mensen met zowel een blokaansluiting op warmte, elektriciteit en gas. Waarschijnlijk krijgen alle huishoudens hetzelfde bedrag, ongeacht hun daadwerkelijke verbruik. Mensen met een losse aansluiting krijgen in het nieuwe jaar energiesteun op basis van hun daadwerkelijke rekening.

Naar schatting heeft ongeveer 5,5 procent van de huishoudens een zogenoemde blokaansluiting. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) zei eerder al dat momenteel in kaart wordt gebracht wie er op die adressen woont. Die informatie is voor de regeling nodig om achteraf te kunnen controleren of de juiste steunbedragen zijn overgemaakt.

Jetten vroeg de Kamer om "begrip voor de complexiteit" van de zaak. Hij wil voor de blokaansluitingen een "zo dekkend mogelijke regeling" maken en met "zo veel mogelijk gelijkheid" met de andere huishoudens. Aan welk bedrag hij denkt, wilde de minister nog niet zeggen.

Hij sprak wel de verwachting uit dat de regeling in de loop van 2023 af is.

