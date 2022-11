Russische eigenaar Nord Stream mag meer onderzoek naar schade doen

Nord Stream AG, de deels Russische exploitant van de Nord Stream 1-pijplijn, mag in Deense wateren onderzoek doen naar schade aan de gasleiding. Het bedrijf heeft hiervoor toestemming gekregen van de Deense autoriteiten. Eerder mocht de exploitant al in Zweedse wateren onderzoek doen.

Eind september zijn explosies geregistreerd bij Nord Stream 1, die werd gebruikt om Russisch gas naar Duitsland te transporteren. Ook zusterpijplijn Nord Stream 2, die nooit in gebruik is genomen, is door ontploffingen geraakt. Autoriteiten gaan ervan uit dat het om sabotage gaat, maar hebben geen schuldige aangewezen.

De gasleidingen liggen in de Oostzee en lopen deels door Zweedse en Deense wateren. De autoriteiten van beide landen hebben eerder een onderzoek geopend. Ook Nord Stream AG heeft dus al in de Zweedse wateren kunnen kijken.

De exploitant zag dat er bij de pijplijn kraters met een diepte van 3 tot 5 meter zijn ontstaan. Dat onderzoek maakte duidelijk dat van een stevige explosie sprake moet zijn geweest. De brokstukken liggen over enkele honderden meters verspreid op de zeebodem.

Nord Stream is waarschijnlijk nooit meer te gebruiken

De Nord Stream 1 was jarenlang essentieel voor de gasvoorziening van West-Europa en dan vooral voor Duitsland. Vorig najaar begon Rusland langzaam de kraan dicht te draaien. Na de Russische inval in Oekraïne ging de kraan nog wat verder dicht.

Sinds enkele maanden stroomt er helemaal geen gas meer doorheen en dat blijft voorlopig zo. De schade aan de pijplijn is dusdanig groot dat reparatie nagenoeg onmogelijk is. De EU wil bovendien in de toekomst geen Russische energie meer gebruiken.

De Nord Stream 2, die ook is beschadigd, is nooit in gebruik genomen. Dat komt doordat Duitsland en de EU nooit alle benodigde vergunningen hebben verleend.

