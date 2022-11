AEX voor het eerst in drie maanden weer boven de 700 punten

De AEX-index bereikte donderdagmiddag voor het eerst sinds augustus een stand boven de 700 punten. De Amsterdamse beursgraadmeter steeg met zo'n 3,5 procent en kwam op het hoogtepunt uit op 701,6 punten.

De aandelenkoersen zitten al enkele weken in de lift. En deze donderdag was er een extra meevaller. Met 7,7 procent was de inflatie in de VS - de grootste economie ter wereld - beduidend lager dan verwacht.