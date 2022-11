Aantal reizigers op Schiphol nog ver verwijderd van niveau voor corona

In oktober reisden 4,9 miljoen reizigers van of naar Schiphol, meldt de luchthaven donderdag. Dat is 18 procent minder dan in dezelfde maand in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie.

Schiphol kampt al tijden met lange wachtrijen door een tekort aan personeel. De luchthaven heeft daarom een maximum voor het aantal vertrekkende reizigers ingevoerd. Mede daardoor waren de aantallen in oktober kleiner dan drie jaar geleden.

In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal reizigers wel, met 16 procent. In oktober 2021 waren er wereldwijd nog lockdowns, die van invloed waren op het aantal vliegtuigpassagiers.

Van de 4,9 miljoen reizigers die in oktober via Schiphol reisden, vlogen 3,4 miljoen van of naar een bestemming binnen Europa. De overige anderhalf miljoen reizigers gingen naar een ander continent.

