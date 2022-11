Arnhems ziekenhuis geeft bonus aan verpleegkundige die meer wil werken

Verpleegkundigen van het Rijnstate-ziekenhuis in Arnhem die meer uren willen werken, kunnen een bonus tegemoetzien. Hiermee wil het ziekenhuis krapte en onderbezetting tegengaan.

Het ziekenhuis loste tekorten op de werkvloer de afgelopen jaren vaak op door zzp'ers in te huren. Dat is relatief duur. Daarom wil het Rijnstate eigen personeel liever meer laten werken in ruil voor een bonus.

Woordvoerder Maurice Velthuis van Rijnstate wil niet zeggen hoe hoog de bonus is. "Dat is iets tussen de werknemer en de leidinggevende. Wel gaat het om een eenmalige bonus, waarvoor je een periode meer gaat werken. Hoelang dat is, spreek je met je leidinggevende af."

Volgens Velthuis is meer uren werken geen verplichting. Het aantal extra uren is ook afhankelijk van wat de privésituatie van de werknemer toelaat.

Vakbonden kritisch over voorgestelde voltijdbonus

Met de bonus loopt het Rijnstate vooruit op de voltijdbonus waar politiek Den Haag over spreekt. De Tweede Kamer denkt daarmee krapte in sectoren als het onderwijs, de zorg en de kinderopvang te kunnen aanpakken.

Vakbonden reageerden eerder kritisch op dit plan. Volgens hen werken zorgmedewerkers al meer uren dan ze betaald krijgen. Daarnaast legt zo'n bonus het probleem van werkdruk en personeelstekorten bij de werknemer, zeggen de bonden.

Eerder in november kwam minister Dennis Wiersma (Onderwijs) al met een pilot. Daarbij kunnen scholen zich aanmelden om te kijken of een bonus voor meer werkende leraren een oplossing is voor het lerarentekort. Scholen moeten die bonus wel zelf betalen.

